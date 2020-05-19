Нильссон: слышал много хорошего про «Сочи». В первую очередь порадовала погода

Нападающий Маркус Нильссон поделился впечатлениями от перехода в хоккейный клуб «Сочи».
Контракт с «Сочи» – новый шаг в моей карьере, я всегда хотел попробовать что-нибудь другое. Игра на уровне КХЛ – отличная возможность для этого! Конечно, я немного волнуюсь, но это нормально, ведь я впервые буду играть в клубе за границами Швеции. Хочу достойно принять этот вызов в моей карьере!
Я слышал много хорошего от шведов, которые выступали здесь. Перед подписанием контракта я общался с Джонатоном Бламом, который рассказал много хорошего о КХЛ и «Сочи». В первую очередь меня порадовало то, что в Сочи почти всегда хорошая погода.
Конечно, как форвард, я люблю играть в атаке. Мне нравится строить комбинации и разыгрывать шайбу. Думаю, розыгрыш шайбы и есть моя сильная сторона. Ещё очень люблю играть в большинстве. Там тоже можно показывать хорошую комбинационную игру», — цитирует Нильссона официальный сайт клуба.
- 19 мая 2020
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