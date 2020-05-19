И. Воробьёв: с Расмуссеном я общался лично. Он хочет в НХЛ, но разговор ещё идёт

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о переговорах с нападающими Сергеем Мозякиным и Деннисом Расмуссеном.
«Неопределённая ситуация с Мозякиным и Расмуссеном? Мы работаем каждый день, я лично общался и с Деннисом, и с его агентом. Всё-таки он думает серьёзно продолжить карьеру в НХЛ, но ещё разговор не закончен, и мы с ними на связи. По Сергею – ситуация в стадии переговоров. Сейчас вообще такая ситуация, что в течение двух недель должно быть принято решение по продолжению сезона НХЛ, будут они продолжать или не будут. И тогда уже будет вторая волна свободных агентов и тех ребят, которые не подпишут контракты. Мы их просматриваем, разговариваем. Сейчас конкретного решения нет», — приводит слова тренера официальный сайт «Металлурга» со ссылкой на телекомпанию «ТВ-ИН».
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