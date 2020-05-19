«Металлург» хочет вернуть Игоря Швырёва

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о трансферных планах клуба.
«По топ-6 у нас есть наработки, у нас есть Песонен, которого мы очень высоко ценим. Мы работаем над этими вопросами, какие-то игроки у нас в завершающей стадии переговоров, а с какими-то ещё беседуем. Будем искать, будем думать. Повторюсь, через две недели должно быть решение по НХЛ и там будет вторая волна иностранцев.
У Каменева последний год контракта, и он будет там смотреть, что у него может получиться. У Артёма Загидулина тоже последний год контракта. У Игоря Швырёва ещё один год есть, но мы опять же работаем над его возвращением. Постараемся, чтобы он вернулся», — приводит слова тренера официальный сайт «Металлурга» со ссылкой на телекомпанию «ТВ-ИН».
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