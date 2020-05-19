Алиу, из-за которого уволили Питерса, вспомнил унижения 15-летней давности

Хоккеист Аким Алиу поделился воспоминаниями об унижениях, которые терпел в молодёжном хоккее. Ранее Алиу пожаловался на расистские высказывания тренера Билла Питерса, произнесённые десять лет назад, из-за чего тренера уволили из «Калгари Флэймз».
«В 2005 году я перешёл в «Виндзор» и стал целью. В команде был топовый проспект, будущая звезда НХЛ, который сделал мою жизнь адом: выкинул мою экипировку на улицу, унижал меня перед партнёрами и тренерами, высмеивал мою одежду и речь, буквально властвовал надо мной.
Я мечтал, чтобы родители читали в газете о моих хет-триках или других успехах. Вместо этого они услышали об отказе раздеться догола в клубном автобусе с тремя другими новичками. Это всерьёз обсуждалось прессой. Читал такие заголовки: «Аким Алиу, а что здесь не так?».
Тот же парень, потом сыгравший более 400 матчей в НХЛ, подошёл ко мне через несколько дней после того, как я отказался принять участие в ужасном ритуале. Он окликнул меня на тренировке, я обернулся, и он протолкнул свою клюшку мне в рот. Я потерял семь зубов, кровь хлестала по груди.
Этим человеком был Стив Дауни. Его не устраивал цвет моей кожи», — цитирует игрока The Players Tribune.
- 19 мая 2020
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