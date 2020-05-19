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Фазель: хотим перенести ЧМ-2021 на две недели, проведём переговоры с Латвией и Беларусью

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: хотим перенести ЧМ-2021 на две недели, проведём переговоры с Латвией и Беларусью
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о переносе выборов нового президента ИИХФ и сообщил о желании перенести ЧМ-2021 на две недели вперёд.

«Мы приняли решение перенести выборы с сентября этого года на сентябрь 2021-го. Остаюсь на посту президента ещё 15 месяцев. Мы решили, что конгресс ИИХФ будет проведён в 2021 году в Петербурге, там же будут проведены выборы.

Каким будет следующий сезон? Очень сложный вопрос. Пока не знаем, сможем ли играть в декабре, когда должен начаться молодёжный чемпионат мира. Будем пытаться перенести чемпионат мира в Латвии и Беларуси на две недели вперёд, этот вопрос ещё не решён, но будет обсуждаться. Будем вести переговоры с этими странами по поводу переноса», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

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