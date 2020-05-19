И. Воробьёв: талантливого парня Юрова переманивали за океан, но мы уговорили остаться

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о работе с молодыми игроками.
«Мы очень серьёзно перестраиваем нашу систему, причём со школы. Тут для молодого игрока важен не город, а процесс. Это и фитнес-тренеры, и тренер по катанию, и доводка игроков. Много чего перестраиваем. Например, у талантливого парня Юрова были какие-то мысли или идеи – его переманивали за океан в юниорскую лигу. Рады, что наши доводы и старания не прошли даром, что он остаётся с нами, что он будет развиваться. Мы с Сергеем Алексеевичем Ласьковым долго с ним говорили. Я по спортивной части много общался о том, что у него планка сейчас очень высокая, чтобы он её не снижал, развивался, шаг за шагом брал следующую высоту. Надеемся на развитие его в нашей системе, как и многих молодых ребят.
Вообще, стараемся никого не упускать из виду. Говорил с каждым и из первой команды, и из «Лисов», было большое собрание, показывали видеоматериалы, как они тренируются и что делают. Молодым ребятам рассказал о процессе перехода во взрослый хоккей, над чем надо работать. Дал им на лето кое-что прочитать. Повторю, перестраиваем всю систему. У нас и в «Лисах» сейчас будет тренер по фитнесу. Работаем над тем, чтобы ДЮСШ заработала, и вообще вся система работала так, как в прежние годы», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Металлурга».
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