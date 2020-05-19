Трогательное видео Никиты Задорова с маленькой дочкой
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился трогательным видео с дочкой.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 25-летний Задоров принял участие в 64 матчах, записав на свой счёт 13 (4+9) очков при показателе полезности "+6" и 65 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут и 46 секунд за матч.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.
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