Трогательное видео Никиты Задорова с маленькой дочкой

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился трогательным видео с дочкой.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 25-летний Задоров принял участие в 64 матчах, записав на свой счёт 13 (4+9) очков при показателе полезности "+6" и 65 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут и 46 секунд за матч.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.



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