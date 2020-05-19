Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Трогательное видео Никиты Задорова с маленькой дочкой

Трогательное видео Никиты Задорова с маленькой дочкой
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился трогательным видео с дочкой.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 25-летний Задоров принял участие в 64 матчах, записав на свой счёт 13 (4+9) очков при показателе полезности "+6" и 65 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут и 46 секунд за матч.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020