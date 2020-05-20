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Самсонов: возобновил бы чемпионат НХЛ в Магнитогорске

Самсонов: возобновил бы чемпионат НХЛ в Магнитогорске
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ.

«Безусловно, мы хотим доиграть сезон. «Вашингтону» это важно, как и большинству команд, претендующих на плей-офф. Нужно только грамотно выйти из этой ситуации, чтобы не было так: приезжаем, две недели проводим на карантине — и сразу в бой. Нужно, чтобы не было потом травм, чтобы смогли подготовиться. А так, мы все за то, чтобы играть. Уже соскучились по льду и с удовольствием на него выйдем.

Готовы ли играть в плей-офф, если нас закроют в одном городе? А что делать? Мы на контрактах. Где скажут, там и будем играть. Возобновил бы чемпионат НХЛ в Магнитогорске! Если только все команды согласятся», — цитирует Самсонова AllHockey.ru.

Напомним, Самсонова случайно нокаутировал партнёр Александр Овечкин.

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