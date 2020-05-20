Лисичкин — о причинах участия в договорном матче: нам пять месяцев платили по 150 рублей

Нападающий Вячеслав Лисичкин, дисквалифицированны за участие в договорном матче между молодечненским «Динамо» и «Могилевом» (5:6), но не попавший на скамью подсудимых в связи с «деятельным раскаянием», рассказал о своих мотивах.



«Чуть-чуть хотелось бы обидеться на пишущую братию. Потому что немного не в том свете все представляется. Они не передают суть дела, похватали верх и рассказали про людей, что чуть ли они там не…



С финансами в клубе была тяжёлая ситуация? Конечно. Скажем так, пять месяцев платили по 150 рублей (около 4500 российских рублей — Прим. „Чемпионата"). Когда такое финансовое положение у людей тяжёлое… Просто люди снимают квартиры и просили хозяев подождать, потому что два-три месяца не могли заплатить», — цитирует Лисичкина официальный сайт ФХРБ со ссылкой на проект „ЧЭсна“.

Проверку договорного матча в Беларуси начали по указанию Александра Лукашенко