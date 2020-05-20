36-летний голкипер Хенрик Карлссон продлил контракт c «Барысом»

Голкипер Хенрик Карлссон продлил контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 36-летний Карлссон одержал 12 побед в 20 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 92,5 и коэффициенте надёжности 2,19. В плей-офф шведский вратарь, имеющий казахстанское гражданство, принял участие в одном матче.

Карьера Хенрика Карлссона в НХЛ и КХЛ.

Помимо «Барыса» казахстанский голкипер имеет опыт выступления в КХЛ в составе «Авангарда» и «Йокерита». За карьеру в лиге он провёл 283 матча, в которых одержал 145 побед, отражая 92,0% бросков и пропуская 2,31 шайбы за встречу. Хенрик играет в КХЛ с сезона-2013/2014.