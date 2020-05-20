Е. Свечников — худший выбор «Детройта» на драфте в XXI веке по версии Last Word on Hockey
Last Word on Hockey составил рейтинг лучших и худших выборов «Детройт Ред Уингз» на драфте в XXI веке.
Лучшим выбором признали Густава Нюквиста. Худшим выбором на драфте назвали российского нападающего Евгения Свечникова.
«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером.
22-летний россиянин в этом сезоне провёл 4 матча, заработал 2 минуты штрафа при показателе полезности «-1» и не отметился результативными действиями. Всего за карьеру в НХЛ игрок провёл 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
На данный момент сезон в Национальной хоккейной лиге, как и практически все турниры в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Е. Свечников: я достаточно хорош для того, чтобы играть в НХЛ. Пора, я ведь не молодею
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