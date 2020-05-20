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Овечкин не вошёл в лучшую пятёрку сборной России из игроков НХЛ по версии HockeyBuzz

Овечкин не вошёл в лучшую пятёрку сборной России из игроков НХЛ по версии HockeyBuzz
Хоккей / НХЛ 0

На портале HockeyBuzz запустили проект «Лучшие пятёрки сборных стран», в котором составляет стартовые составы национальных команд, при этом учитывались исключительно игроки клубов Национальной хоккейной лиги.

Звено сформировали защитники Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), а также форварды Никита Кучеров («Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Примечательно, что в пятёрку не попал один из лучших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, забросил 48 шайб, благодаря чему российский форвард делит первое место в гонке снайперов с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз».

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