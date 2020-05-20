Международная федерация хоккея опубликовала новый состав групп на ЧМ-2021

Международная федерация хоккея на официальном сайте опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года. Как и планировалось, сборную России поменяли местами с командой Канады. Это сделано для того, чтобы Россия проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.
В итоге хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В группу B попали команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Турнир запланирован на период с 7 по 23 мая.
22 марта было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских городах Цюрих и Лозанна, отменён из-за пандемии коронавируса. Швейцарская федерация хоккея решила не добиваться переноса.
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