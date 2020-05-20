Генменеджер «Динамо»: постепенно игроки понимают, что придётся жить в других условиях

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов ответил на вопрос, усложняет ли введение жёсткого потолка зарплат переговоры с хоккеистами.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение по данному вопросу ещё несколько лет назад. Конечно, мы к этому готовились и ещё в прошлом сезоне осознавали, что придётся совершить некоторые движения по контрактам. С кем-то пересмотреть условия контракта, с кем-то перезаключить контракт. Это абсолютно нормальная практика.

На сегодняшний день могу сказать, что со всеми игроками удалось найти общий язык. Сложно сказать, усложняет ли это ведение переговоров. Точно можно сказать, что это делает их интереснее. Рынок диктует правила, под которые хоккеисты вынуждены подстраиваться. Многие из них ещё не готовы к таким изменениям, не в полной мере осознав сложность процесса, но постепенно все приходят к пониманию, что придётся жить в других условиях», — сказал Меркулов в эфире клубного телевидения.