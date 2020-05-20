Кожевников: болельщикам сборной России в Минске будет проще. В Риге много провокаторов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал состав групп на ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии. Как и планировалось, сборную России поменяли местами с командой Канады. Это сделано для того, чтобы Россия проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.

«Для сборной России ничего не меняется, выходить нужно из любой группы. И побеждать надо каждого. С чехами всю жизнь играть неприятно, они всегда вставляют палки в колёса. Зато настраиваться будет легче на них, эмоциональнее играть против них будет интереснее, чем против американцев. Чем сильнее команда играет, тем уверенности после победы больше.



Для российских болельщиков в Минске будет проще. В Риге среди болельщиков провокаторов было много и в наши времена, оскорбляли сборную. Но нужно терпеть, не поддаваться», – цитирует Кожевникова РИА «Новости».