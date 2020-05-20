Кожевников: болельщикам сборной России в Минске будет проще. В Риге много провокаторов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал состав групп на ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии. Как и планировалось, сборную России поменяли местами с командой Канады. Это сделано для того, чтобы Россия проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.
«Для сборной России ничего не меняется, выходить нужно из любой группы. И побеждать надо каждого. С чехами всю жизнь играть неприятно, они всегда вставляют палки в колёса. Зато настраиваться будет легче на них, эмоциональнее играть против них будет интереснее, чем против американцев. Чем сильнее команда играет, тем уверенности после победы больше.
Для российских болельщиков в Минске будет проще. В Риге среди болельщиков провокаторов было много и в наши времена, оскорбляли сборную. Но нужно терпеть, не поддаваться», – цитирует Кожевникова РИА «Новости».
- 20 мая 2020
-
12:05
-
10:16
-
07:00
- 19 мая 2020
-
22:34
-
09:00
- 18 мая 2020
-
07:00
- 17 мая 2020
-
21:49
-
21:21
-
21:12
-
20:53
-
20:41
-
20:39
-
20:25
-
19:30
-
07:00
- 16 мая 2020
-
10:50
-
07:00
- 15 мая 2020
-
17:35
-
12:30
-
07:00
- 14 мая 2020
-
07:00
- 13 мая 2020
-
16:00
-
07:00
- 12 мая 2020
-
07:00
- 11 мая 2020
-
17:41
-
07:00
- 10 мая 2020
-
07:00
- 9 мая 2020
-
14:29
-
07:00
- 8 мая 2020
-
20:40
-
15:30
-
14:30
-
11:30
-
07:00
- 7 мая 2020
-
19:56