Даугавиньш: агент сказал про решение «Спартака», и сразу решили идти в «Витязь»

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш прокомментировал переход в подмосковный клуб.

«Мне не предложили новый контракт. «Витязь» вышел на меня, и я сразу согласился, особо долго и не размышлял. Это произошло спустя месяц после закрытия лиги и урегулирования вопросов с вирусом. Агент сказал про решение «Спартака», и сразу решили идти в «Витязь».

Сколько лет играл против, а Подольска не видел, кроме гостиницы. Будет время проехаться посмотреть, конечно, сделаю это с удовольствием. Самая близкая команда, не так уж далеко надо было ехать из одного дворца в другой. Я очень рад! Буду играть за хороший клуб с амбициями, и это здорово. Быстрее бы старт сезона!» — цитирует Даугавиньша пресс-служба клуба.