Даугавиньш: агент сказал про решение «Спартака», и сразу решили идти в «Витязь»
Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш прокомментировал переход в подмосковный клуб.
«Мне не предложили новый контракт. «Витязь» вышел на меня, и я сразу согласился, особо долго и не размышлял. Это произошло спустя месяц после закрытия лиги и урегулирования вопросов с вирусом. Агент сказал про решение «Спартака», и сразу решили идти в «Витязь».
Сколько лет играл против, а Подольска не видел, кроме гостиницы. Будет время проехаться посмотреть, конечно, сделаю это с удовольствием. Самая близкая команда, не так уж далеко надо было ехать из одного дворца в другой. Я очень рад! Буду играть за хороший клуб с амбициями, и это здорово. Быстрее бы старт сезона!» — цитирует Даугавиньша пресс-служба клуба.
«Витязь» объявил о заключении контракта с Даугавиньшем
- 20 мая 2020
-
12:55
-
12:30
-
12:05
-
11:46
-
11:35
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
08:44
-
08:31
-
07:00
-
00:35
-
00:00
- 19 мая 2020
-
23:32
-
23:06
-
22:34
-
22:10
-
21:52
-
21:33
-
20:58
-
20:40
-
20:20
-
19:59
-
19:39
-
19:22
-
19:06
-
18:52
-
18:33
-
18:19
-
18:11
-
17:59
Партнерский контент