Любимов: не мог представить себя в «Спартаке». Думаю, что у части болельщиков есть вопросы

Нападающий «Спартака» Роман Любимов, на протяжении семи лет защищавший цвета ЦСКА, прокомментировал переход в стан красно-белых.
«Приходили сообщения от „армейских“ болельщиков, писавших, что, мол, как же так, почему я ухожу в «Спартак»? Думаю, у части болельщиков «Спартака» тоже есть вопросы. В этом нет ничего сверхъестественного: все болельщики переживают за свой клуб, искренне за него болеют, и им не всегда легко принять то или иное решение хоккеиста.
Мог ли я сам представить себя в «Спартаке»? Сложный вопрос. Наверное, не мог представить. Но это моя работа, моя профессия. Сейчас начнётся новый этап в моей жизни, в карьере. Я возвращаюсь в Москву, но в новый клуб. Это хороший экзамен для меня, это серьёзный вызов. Буду стараться.
Профессиональные игроки понимают, что это работа, это жизнь. И в ней иногда происходят крутые перемены. В «Спартаке» есть много ребят, когда-то игравших в ЦСКА. И мне кажется, они выкладывались за «Спартак» по максимуму. Просто это наша работа, и её необходимо делать хорошо», — цитирует Любимова пресс-служба московского клуба.
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