Лондон возглавил список городов, в которых игроки КХЛ хотели бы провести матч лиги

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации опубликовала результаты опроса игроков лиги.
В каком новом городе вы бы хотели сыграть матч КХЛ?
Седьмое место разделили сразу четыре города – Нью-Йорк, Калининград, Краснодар и Красноярск (по 1,5%). Если в Красноярске сейчас есть клуб ВХЛ, в Краснодаре раньше была команда ВХЛ, то в Калининграде хоккей только развивается. На шестом месте расположился Стокгольм (1,9%), где игроки сборных часто играют на этапах Евротура.
Первую пятёрку открывает Ташкент, где в прошлом сезоне выступала команда «Хумо». Столица Узбекистана получила 2,4% голосов, дальше идёт итальянский город Милан (3,6%). Открывает первую тройку Париж (3,9%), где совсем недавно проходили матчи чемпионата мира. Самая активная борьба развернулась за первое место, где борьбу между собой вели Лондон и Дубай. С небольшим перевесом победу одержала столица Соединённого Королевства – 7,3% против 6,8%.
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