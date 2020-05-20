У «Йокерита» самая красивая форма в КХЛ, по мнению игроков лиги, на втором месте — СКА

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации опубликовала результаты опроса игроков лиги.

У какой команды самая красивая форма?

В опросе за лучшую форму игроки в основном голосовали за свою нынешнюю команду. Но это не помешало определиться пятёрке клубов, которые получили голоса из других команд. На пятом месте расположился «Салават Юлаев» (5,1% голосов), особенно хоккеисты оценили чёрный комплект клуба. Третье место разделили «Сибирь» и «Ак Барс» (по 6,6% голосов), и здесь игроки отметили альтернативную форму казанской команды.

На втором месте расположился СКА (10,7%), среди любимых комплектов игроков была названа форма, изготовленная специально к 23 февраля. Победителем же стал «Йокерит» (12,6%). В прошедшем сезоне клуб представил чёрный комплект, игроки команды выходили на лёд в специальной форме на Хэллоуин, Рождество, а всего за год использовали пять разных комплектов.