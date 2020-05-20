Третьяк: западным политикам выгодно принизить величие победы СССР в войне. Бог их накажет

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о Дне Победы и сохранении памяти о Великой Отечественной войне.

«Западным политикам выгодно принизить величие победы Советского Союза. Я был в Освенциме, и поляки все рассказывают, кто освободил, но ни разу не сказали про советские войска. Стыдно, что мы вошли туда, а они переписали историю. Думаю, бог накажет этих людей. Помощь союзников мы вспоминаем с уважением. Но, извините, американцы потеряли столько-то, а у нас 28 миллионов. Вся страна разрушена была.



В каждой семье есть потери – у моей мамы все четыре брата погибли в один месяц. Все отдали долг стране. И если сейчас что будет – тоже встану. У нас хорошая молодёжь, но с ней нужно работать. Не надо забывать про традиции военные. Вот говорят – что вы вспоминаете войну постоянно?

А как не вспоминать? И тогда были недовольные, и пятая колонна была, но всё равно пошли воевать. Вот мы спортсменов воспитываем на традициях, и на военных в том числе. Мы немножко расслабились, стали забывать, что было. Стали забывать свои победы – что в спорте, что в космосе, что в Великой Победе. А на них нужно воспитывать.

В 1975 году, на 30-летие Победы, мы ездили играть в Мюнхен. И нас повезли в музей Советской армии. Туда приехали 15 героев СССР – маршалы, генералы, офицеры, и они говорят – видите знамя Победы? Вы должны выиграть этот матч. Для нас сделайте! И мы обыграли всех. И с этими героями сфотографировались потом у того флага Победы. Мы отдали дань, выразили благодарность этим людям, за то, что они сделали. Страна наша и наш президент правильно делают, что говорят о величии Победы, и о коалиции. Нельзя такое забывать», – цитирует Третьяка «Русская планета».