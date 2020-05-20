Михайлис — о новом контракте: «Барыс» всегда в приоритете. Тут даже говорить не о чем

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал подписание нового контракта с клубом из Нур-Султана.
«Начали мы переговоры ещё в середине сезона на олимпийской квалификации. Потом сезон шёл к концу, начался плей-офф и уже не было мыслей о новом контракте. Просто хотелось реально побеждать в каждой игре, выиграть с „Барысом“ как можно больше матчей и пройти дальше. И вот только уже когда начался карантин, точнее даже середина карантина, мы только тогда начали плотно обсуждать контракт.
Мог уйти в другой клуб? «Барыс» всегда в приоритете. Тут даже говорить не о чем. Потому что этот клуб меня воспитал, он многое мне дал. Я благодарен этому клубу за всё. И сейчас я рад, что подписал контракт именно с «Барысом», — цитирует Михайлиса Vesti.kz.
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