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Нападающий фарм-клуба московского «Динамо» Пластинин продолжит карьеру в Беларуси

Нападающий фарм-клуба московского «Динамо» Пластинин продолжит карьеру в Беларуси
Хоккей / ВХЛ 0

Российский нападающий Виктор Пластинин пополнил состав «Немана», сообщается на официальном сайте клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Виктор выступал за тверское «Динамо» в ВХЛ, где в 45 матчах регулярного чемпионата забросил 8 шайб и сделал 10 результативных передач. В 2018 году воспитанник ярославского хоккея в составе питерского «Динамо» становился обладателем Кубка Петрова.

В сезоне-2019/2020 в Твери базировался фарм-клуб московского «Динамо». Ожидается, что в следующем сезоне у бело-голубых будет два фарм-клуба в Высшей хоккейной лиги — один из них будет играть в Санкт-Петербурге, а второй — в Красногорске.

Ранее карьеру в Беларуси продолжили ещё два экс-игрока системы бело-голубых — защитник Артём Лесников и форвард Дмитрий Бойчук.

Экс-форвард московского «Динамо» Бойчук продолжит карьеру в Беларуси
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