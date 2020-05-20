Колесник — о «Колорадо»: я был ничем не хуже, но мне сказали, что нужно побыть в фарме

Бывший голкипер сборной Казахстана и «Колорадо Эвеланш» Виталий Колесник рассказал, почему не удалось закрепиться в НХЛ.
«Когда я поехал туда, то мне, если не ошибаюсь, уже было 24-25 лет. Там в фарм-клубах с 17-18 лет ребята проводят по пять сезонов. К тому времени примерно столько отыграл один из вратарей в фарм-клубе. Я был ничем не хуже его, но мне сказали, что нужно побыть в фарме, чтобы поработать, и так далее. За мной там несколько игр понаблюдал специалист, который сказал: «Всё здорово, давай, давай», как любят говорить американцы.
В начале декабря меня подняли в НХЛ, где я провёл шесть матчей — три выиграл, а три проиграл. После этого меня снова спустили в фарм-клуб и сказали набираться опыта. У меня уже был возраст, поэтому соглашаться на двусторонний контракт и опять ехать в фарм-клуб не хотел. Если бы мне было 18-20 лет, то я бы с удовольствием поехал и попробовал себя, поиграл год-другой. А здесь время шло, нужно было принимать важные решения для дальнейшей карьеры. Рыба — где глубже, а человек — где лучше. В России предложили лучшие условия, и я поехал туда», — цитирует Колесника Sports.kz.
- 20 мая 2020
-
17:21
-
16:35
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:45
-
13:32
-
13:15
-
13:07
-
12:55
-
12:30
-
12:05
-
11:46
-
11:35
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
08:44
-
08:31
-
07:00
-
00:35
-
00:00
- 19 мая 2020
-
23:32
-
23:06
-
22:34
-
22:10
-
21:52
-
21:33