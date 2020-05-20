Колесник — о «Колорадо»: я был ничем не хуже, но мне сказали, что нужно побыть в фарме

Бывший голкипер сборной Казахстана и «Колорадо Эвеланш» Виталий Колесник рассказал, почему не удалось закрепиться в НХЛ.



«Когда я поехал туда, то мне, если не ошибаюсь, уже было 24-25 лет. Там в фарм-клубах с 17-18 лет ребята проводят по пять сезонов. К тому времени примерно столько отыграл один из вратарей в фарм-клубе. Я был ничем не хуже его, но мне сказали, что нужно побыть в фарме, чтобы поработать, и так далее. За мной там несколько игр понаблюдал специалист, который сказал: «Всё здорово, давай, давай», как любят говорить американцы.



В начале декабря меня подняли в НХЛ, где я провёл шесть матчей — три выиграл, а три проиграл. После этого меня снова спустили в фарм-клуб и сказали набираться опыта. У меня уже был возраст, поэтому соглашаться на двусторонний контракт и опять ехать в фарм-клуб не хотел. Если бы мне было 18-20 лет, то я бы с удовольствием поехал и попробовал себя, поиграл год-другой. А здесь время шло, нужно было принимать важные решения для дальнейшей карьеры. Рыба — где глубже, а человек — где лучше. В России предложили лучшие условия, и я поехал туда», — цитирует Колесника Sports.kz.

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