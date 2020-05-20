Т. Зогорна: если Плотникова ещё раз не обменяют, он будет большим усилением для «Амура»

Форвард «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал обмен в стан «тигров» нападающего Сергея Плотникова.
«Это был большой обмен, мы в Чехии его обсуждали. Знаю, что Сергей — большой мастер, капитан СКА. Ещё знаю, что он хабаровчанин. Не раз пересекались с ним на льду — и в КХЛ, и в сборных — или на Евротуре, или на чемпионате мира. Если Сергея ещё раз не обменяют, то это будет большое усиление для „Амура“. Было бы здорово сыграть с ним в одной команде.
У нас похожие стили? Может быть. Мы не уходим от силового хоккея, стараемся и играть, и работать на команду.
Кстати, хотел бы сказать хорошие слова и об Игоре Руденкове, которого обменяли на Плотникова. Руденков — ещё молодой, но уже показавший свой уровень форвард, он стал важной частью нашей команды в последние годы. Было приятно с ним играть», — цитирует Зогорну Russia-Hockey.
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