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Т. Зогорна: если Плотникова ещё раз не обменяют, он будет большим усилением для «Амура»

Т. Зогорна: если Плотникова ещё раз не обменяют, он будет большим усилением для «Амура»
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал обмен в стан «тигров» нападающего Сергея Плотникова.

«Это был большой обмен, мы в Чехии его обсуждали. Знаю, что Сергей — большой мастер, капитан СКА. Ещё знаю, что он хабаровчанин. Не раз пересекались с ним на льду — и в КХЛ, и в сборных — или на Евротуре, или на чемпионате мира. Если Сергея ещё раз не обменяют, то это будет большое усиление для „Амура“. Было бы здорово сыграть с ним в одной команде.

У нас похожие стили? Может быть. Мы не уходим от силового хоккея, стараемся и играть, и работать на команду.

Кстати, хотел бы сказать хорошие слова и об Игоре Руденкове, которого обменяли на Плотникова. Руденков — ещё молодой, но уже показавший свой уровень форвард, он стал важной частью нашей команды в последние годы. Было приятно с ним играть», — цитирует Зогорну Russia-Hockey.

Форвард «Амура» Сергей Плотников написал обращение к болельщикам СКА
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