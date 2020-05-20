Бурк: очень хочу, чтобы Крюг провёл в «Бостоне» всю карьеру. От этого выиграют все
Член Зала хоккейной славы НХЛ Рэй Бурк выразил надежду, что защитник Тори Крюг проведёт в «Бостон Брюинз» всю карьеру. Напомним, после сезона-2019/2020 у игрока закончится контракт с клубом.
«Я очень надеюсь, что он всю карьеру отыграет за „Бостон“. От этого выиграли бы все, и я знаю, что он сам этого хочет. Но в этом вопросе есть ещё и деловой аспект, который осложняет решение проблемы. И Крюг это понимает.
Крюг — особенный игрок. Замечательный боец и отличный парень. Настоящий игрок „Брюинз“, и он хочет им быть. Посмотрите на команду, и вы увидите, с каким удовольствием и радостью они играют вместе, как хорошо там все понимают друг друга. Я очень хочу, чтобы он продлил контракт», — цитирует Бурка официальный сайт НХЛ.
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