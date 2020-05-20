Конгресс ИИХФ перенесён на 24 июня. Там будут обсуждать сроки проведения ЧМ-2021

Конгресс Международной федерации хоккея пройдёт 24 июня, информирует официальный сайт организации.
Напомним, на конгрессе будет обсуждать возможность переноса на две недели ЧМ-2021, который должен пройти в Беларуси и Латвии. Также на конгрессе будет предложен трёхступенчатый этап проведения женской квалификации к Олимпийским играм в Пекине.
Cегодня, 20 мая, был опубликован новый состав групп на ЧМ-2021. Хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В группу B попали команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Турнир запланирован на период с 7 по 23 мая.
Напомним, 22 марта было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских городах Цюрих и Лозанна, отменён из-за пандемии коронавируса. Швейцарская федерация хоккея решила не добиваться переноса.
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