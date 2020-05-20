Лисичкин — о возрастном цензе: это как оставить 10 врачей в больнице, остальные — молодёжь
Нападающий Вячеслав Лисичкин, дисквалифицированный за участие в договорном матче, но не попавший на скамью подсудимых в связи с «деятельным раскаянием», поделился мнением о возрастном цензе в белорусском хоккее.
«В белорусской лиге есть ограничение на возрастных игроков старше 28 лет, которых не должно быть больше семи человек в команде. То же самое, если бы пришли в больницу и сказали, что остаются 10 врачей, которые старше 30 лет, а остальные — пусть молодые работают… Считается, что мы, возрастные, вроде как не даём молодым играть. В общем, искусственно поднимают молодёжь. Считаю, это непродуктивно. Все должны пройти через сито отбора», — цитирует Лисичкина «Прессбол» со ссылкой на проект „ЧЭсна“.
Лисичкин — о причинах участия в договорном матче: нам пять месяцев платили по 150 рублей
- 20 мая 2020
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