Фрёберг: трудно сказать «нет» предложению из КХЛ. Но я всё-таки отказался

Нападающий клуба ХВ-71 Линус Фрёберг рассказал, что к нему проявляли серьёзный интерес в Континентальной хоккейной лиге.



«У меня действительно было на руках готовое предложение из КХЛ. Решение нужно было принимать быстро, но я дал отрицательный ответ. У меня не было уверенности, что в тот момент КХЛ — именно то, что мне нужно. Я всё-таки отказался. Но, скажу честно, говорить „нет“ предложению из КХЛ трудно. Не буду говорить, что никогда туда не поеду. Посмотрим, что будет», — приводит слова Фрёберга Hockey Sverige.



В прошедшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 52 матчах чемпионата Швеции, записав на свой счёт 34 (10+24) балла при показателе полезности "+8" и 14 минутах штрафного времени.