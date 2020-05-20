Агенты назвали контракт Милана Лучича худшим в НХЛ

Издание PuckPedia провело опрос среди агентов Национальной хоккейной лиги по поводу контрактов игроков. Агентов спрашивали, контракты каких хоккеистов они считают худшими и лучшими.



Худшим признан контракт нападающего Милана Лучича с «Калгари Флэймз», он получил 19% голосов. Форвард получает 6 млн долларов в год, действие соглашения заканчивается после сезона-2022/2023. 14% голосов получил контракт защитника Брента Сибрука с «Чикаго Блэкхоукс», по 10% голосов было отдано за соглашения Эрика Карлссона («Сан-Хосе Шаркс») и Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз»).



Лучшим признан контракт форварда «Колорадо Эвеланш» Нэтана Маккиннона, за него проголосовало 33% процента агентов. Форвард получает $ 6,3 млн в год, его соглашение завершается после сезона-2022/2023.

Лучич подрался второй раз за три первых матча и вышел в лидеры по штрафу