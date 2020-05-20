Светлов: у «Динамо» достаточно хорошее нападение, чтобы пережить уход Петерссона
Известный тренер Сергей Светлов прокомментировал уход нападающего Андре Петерссона из московского «Динамо». Напомним, недавно 29-летний хоккеист поставил подпись под соглашением с ярославским «Локомотивом» сроком на два сезона.
«Только время покажет, насколько серьезной станет потеря Петерссона, но у команды достаточно хорошее нападение, чтобы пережить уход шведа без фатальных последствий. Сейчас трудно сказать, какие финансовые возможности есть у команд, чтобы идти на условия хоккеистов, особенно с введением потолка зарплат. Сложно оценивать те или иные переходы. Но если «Динамо» усилит ещё один нападающий, уход Петерссона особо не скажется», — приводят слова Светлова «Известия».
- 20 мая 2020
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