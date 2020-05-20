Давыдов: для борьбы за самые высокие места московскому «Динамо» нужно усилить оборону
Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о защитной линии московского «Динамо».
«Хорошо, что удалось продлить соглашения с Хиетаненом и Чайковски, но для борьбы за самые высокие места хотелось бы ещё усиления в эту линию. Есть квалифицированные ребята — Андрей Миронов, Артём Волков, Егор Зайцев и ещё несколько россиян, но добавить качества в защиту команды было бы неплохо, если это позволяют финансовые возможности», — приводят слова Давыдова «Известия».
- 20 мая 2020
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