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Жена Тарасенко показала, как тренируется на шесте

Жена Тарасенко показала, как тренируется на шесте
Хоккей / НХЛ 0

Яна Тарасенко, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, показала видео тренировки на шесте.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Из-за травмы 28-летний Тарасенко в сезоне-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) баллов при показателе полезности «0».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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