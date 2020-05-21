Вайсфельд — о назначении Лямся: крайне экстравагантное решение от «Салавата Юлаева»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Томи Лямся главным тренером уфимской команды. Финн заменил Николая Цулыгина, который остался в тренерском штабе клуба.
«Я хорошо отношусь к Лямся, но тут ситуация следующая. Примеров таких в истории я не знаю, чтобы меняли главного на помощника после двух успешных сезонов. Я такого не помню. Это крайне экстравагантное решение. Я не говорю, что это плохо, но мне это непонятно. Я слушал интервью Александра Курносова и, честно говоря, не понял в чем там идея была. Были какие-то общие фразы, но аргументированного объяснения я не услышал. Для меня это крайне удивительно.
В моей практике Емелин входил в штаб к Захаркину? Там было все понятно, не было результатов у команды. Руководство клуба пытается принять какие-то меры и вот поменяли главного и помощника. Там не было результата, а здесь бронзовые медали и в этом сезоне команда прошла первый круг. Может они вообще бы Кубок Гагарина выиграли? Теоретически ведь это так и по этому поводу можно говорить все что угодно. Когда такие решения принимаются, их нужно как-то членораздельно объяснять трудящимся, чтобы было понятно», — цитирует Вайсфельда «Горобзор».
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