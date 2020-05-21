Пашков — о Яшкине: самым ценным признали игрока-функцию, а не универсального мастера

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение КХЛ признать самым ценным игроком сезона-2019/2020 нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина.
«Так тут всё очевидно – и странно, что это не вызвало громкой реакции в прессе. Допущена, я бы сказал, философская ошибка: самым ценным признали игрока-функцию, а не универсального мастера, который играл с ним в одном звене.
Мне нравится Яшкин – крепкий форвард таранного типа, не имею ничего против его снайперских талантов. Но нужно понимать, что без Шипачёва, конструктора и дирижёра, Яшкин не забросил бы и половины своих шайб. Так что он не может быть самым ценным – при живом Шипачёве. Это азы хоккея, и, честно говоря, неприятно удивлён, что приходится их разъяснять.
История с Шипачёвым и Яшкиным не столько даже философская, сколько, увы, системная. Похоже, у нас проблемы. В понимании философии нашей игры, в уважении к традициям. Наверное, обрезав свои площадки, мы обрезали и наше понимание хоккея. Как следствие – все те неудачи, которые в последнее время терпим на многих уровнях», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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