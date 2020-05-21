Источник: СКА может обменять в «Сочи» нападающих Савунова и Глотова

СКА может обменять в «Сочи» нападающих Данила Савунова и Василия Глотова, сообщает «Спорт Бизнес Online».

23-летний Глотов в минувшем сезоне провёл в регулярном чемпионате КХЛ 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности "+4". Также он сыграл 43 матча в ВХЛ за «СКА-Неву» и набрал 22 (14+8) очка. Форвард вернулся в клуб перед началом прошлого сезона из Северной Америки, где выступал в юниорской лиге Квебека, АХЛ и лиге Восточного побережья.



19-летний Савунов перешёл в систему СКА прошлым летом. В регулярном чемпионате ВХЛ он провёл 42 матча и набрал 24 (11+13) очка. В плей-офф ВХЛ на его счету 7 (1+6) очков в девяти матчах.

Ранее сообщалось, что СКА также обменяет в стан «леопардов» форварда Игоря Руденкова, права на которого были выменяны из «Амура».