«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Либором Гудачеком
«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Либором Гудачеком, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне форвард выступал в чешской Экстралиге за «Либерец», в 50 матчах набрав 60 (31+29) баллов. В КХЛ в активе 30-летнего нападающего 151 встреча за братиславский «Слован» и 58 (26+32) очков.
Нападающий имеет большой опыт выступлений за национальную команду Словакии на чемпионатах мира. На мировых первенствах Гудачек провёл 44 матча, отметившись восемью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Либор является серебряным призёром чемпионата мира 2012 года.
Брат хоккеиста, голкипер Юлиус Гудачек, в следующем сезоне продолжит защищать ворота «Спартака».
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