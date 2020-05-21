Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Либором Гудачеком

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Либором Гудачеком
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Либором Гудачеком, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне форвард выступал в чешской Экстралиге за «Либерец», в 50 матчах набрав 60 (31+29) баллов. В КХЛ в активе 30-летнего нападающего 151 встреча за братиславский «Слован» и 58 (26+32) очков.

Нападающий имеет большой опыт выступлений за национальную команду Словакии на чемпионатах мира. На мировых первенствах Гудачек провёл 44 матча, отметившись восемью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Либор является серебряным призёром чемпионата мира 2012 года.

Брат хоккеиста, голкипер Юлиус Гудачек, в следующем сезоне продолжит защищать ворота «Спартака».

Шестым легионером «Спартака» станет защитник Эмиль Дьюс
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020