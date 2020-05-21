Анисимов: российские игроки знают правила КХЛ, а потом видят другое судейство на ЧМ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о работе по унификации правил, которые используются в КХЛ и НХЛ, а также на чемпионатах мира.

«Коронавирус точно не помог ускорить эту работу. Она идёт, но не такими семимильными шагами, как хотелось бы. Этот вопрос хотели подробно обсудить во время чемпионата мира, который должен был пройти в Швейцарии. И вообще, нужно вербальное общение между всеми, кто пишет правила игры в разных странах. По скайпу таких вопросов не обсудишь.



Есть чёткое понимание, где правила различаются. Теперь нужно их собрать воедино и добиться последовательного исполнения, чтобы не было двойных толкований тех или иных эпизодов. Уверен, что в конечном итоге мы придём к единой трактовке и это поможет мировому хоккею – и арбитрам, и игрокам.



Особенно это касается международных встреч. Здесь уже можно говорить об интересах сборных команд. Потому что те же российские игроки знают правила КХЛ, поскольку проводят за сезон по 60 матчей, а мы ещё летом встречаемся с ними и знакомим с нюансами. Но потом люди едут на чемпионаты мира и там видят другое судейство. Сейчас мы постепенно приходим к единому понимаю правил. И ИИХФ всерьёз об этом думает. Как только появится официальная рабочая группа, мы тут же об этом сообщим», – приводят слова Анисимова «Известия».