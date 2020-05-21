Защитник Павел Турбин продолжит играть за «Амур», стороны согласовали однолетний контракт

Защитник Павел Турбин продолжит играть за «Амур» в новом сезоне КХЛ, сообщается в официальном «твиттере» хабаровского клуба.

«Хоккейный клуб «Амур» и Павел Турбин согласовали условия нового однолетнего контракта. Стороны подпишут соглашение в ближайшее время», — сказано в официальном сообщении.

В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности "+8" и 48 минутах штрафного времени.

За карьеру в КХЛ Турбин также выступал за «Автомобилист». В общей сложности российский защитник провёл в лиге 199 матчей, забросив семь шайб и сделав 20 результативных передач при полезности «15». Следующий сезон станет для Павла четвёртым в Хабаровске.