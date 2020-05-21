Ушёл из жизни олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР Александр Герасимов

Сегодня, 21 мая, на 62-м году ушёл из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР Александр Герасимов, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Александр Герасимов родился в 1959 году в Пензе. Воспитанник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по хоккею с шайбой, начинал тренироваться у своего отца, П.Н. Герасимова. В сезонах 1978-1980 годов Александр играл за пензенскую команду мастеров «Дизелист», в 1980 году он был приглашён в московскую команду ЦСКА, в которой выступал до 1988 года. Пензенский хоккеист дважды становился чемпионом мира среди юниоров в 1978 и 1979 годах.

Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1977 года, чемпион мира среди молодёжи 1978 и 1979 годов. Олимпийский чемпион 1984 года.

Семикратный чемпион СССР (1981-1987). В чемпионатах СССР провёл 232 матча, забил 73 гола. Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1984).

В 1986 году окончил факультет физической культуры Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского. По окончании игровой карьеры работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА, в частности тренировал Алексея Крутова.