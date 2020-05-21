«Лада» обменяла защитника Дмитрия Возовика в московское «Динамо»
Хоккейный клуб «Лада» произвёл обмен с московским «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» тольяттинского клуба. «Лада» получила денежную компенсацию за защитника Дмитрия Возовика.
В минувшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, забросив одну шайбу и сделав 18 результативных передач при показателе полезности "+28" и 14 минутах штрафного времени. В семи матчах плей-офф российский защитник забросил две шайбы и ещё дважды ассистировал партнёрам, набрав полезность "-1" и заработав две минуты штрафа.
В общей сложности за два сезона в составе «Лады» Возовик принял участие в 110 матчах, набрав 47 (10+37) очков. Дмитрий дважды становился лучшим защитником месяца ВХЛ.
Возовик: существовала договорённость с «Ладой», что в случае интереса мне дадут шанс в КХЛ
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