«Лада» обменяла защитника Дмитрия Возовика в московское «Динамо»

Хоккейный клуб «Лада» произвёл обмен с московским «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» тольяттинского клуба. «Лада» получила денежную компенсацию за защитника Дмитрия Возовика.

В минувшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, забросив одну шайбу и сделав 18 результативных передач при показателе полезности "+28" и 14 минутах штрафного времени. В семи матчах плей-офф российский защитник забросил две шайбы и ещё дважды ассистировал партнёрам, набрав полезность "-1" и заработав две минуты штрафа.

В общей сложности за два сезона в составе «Лады» Возовик принял участие в 110 матчах, набрав 47 (10+37) очков. Дмитрий дважды становился лучшим защитником месяца ВХЛ.