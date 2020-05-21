Бартович рассказал, как остался без вещей в России, когда решил воспользоваться такси

Бывший нападающий «Атланта» и сборной Словакии Милан Бартович, недавно завершивший карьеру, рассказал, как однажды остался без вещей в России.

«В России у меня не было автомобиля, и я часто пользовался услугами такси. Как-то раз я, Збынек Иргл и ещё пара игроков „Атланта“ возвращались в Мытищи из аэропорта. Таксист остановился около заправки и попросил денег на бензин. Мы заплатили, зашли в магазин за водой, а когда вернулись — водителя не было. Он уехал вместе с нашими вещами. Когда полиция поймала его, он слушал мой Ipod, на нём были мои ремень и джинсы и куртка Иргла. Многие вещи были уже проданы, а ещё он начал пить бутылку виски, которую мы везли в подарок.

Самое смешное, что на следующий день мне опять пришлось взять такси из Мытищ до Москвы, и когда я сел в машину, водитель сказал, что из-за пробки лучше ехать по другой дороге — через лес. Где-то на середине пути, в самой глуши показался микроавтобус, в котором сидел человек. Таксист остановился около него, вышел из машины и помахал рукой. К счастью тот автобус просто поехал за нами и со мной всё было в порядке. Но ощущения тогда были очень странными», — приводятся слова Бартовича в телеграм-канале «Эпицентр».