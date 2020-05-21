Романов: по Гарееву всё решится в ближайшее время, по Батыршину идут активные переговоры
Хоккейный агент Станислав Романов рассказал о трансферной судьбе своих клиентов — защитника Рафаэля Батыршина и нападающего Артёма Гареева.
«Несколько клубов интересуются форвардом Артёмом Гареевым, у которого закончился контракт с «Автомобилистом». Думаю, что в ближайшее время всё решится. Что касается защитника Рафаэля Батыршина, то по нему тоже идут активные переговоры. И с ним, и с Гареевым речь о клубах КХЛ, оба игрока – неограниченно свободные агенты», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В минувшем сезоне оба хоккеиста защищали цвета «Автомобилиста». 30 апреля 2020 года екатеринбургский клуб объявил, что Гареев и Батыршин вошли в число хоккеистов, покидающих команду в связи с истечением контракта.
Артём Гареев — об «Автомобилисте»: впервые в карьере, похоже, стану полностью свободен
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