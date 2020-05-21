Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» продлил контракты с Рябыкиным, Звягиным и Клутье. Вячеслав Козлов покинул клуб

«Авангард» продлил контракты с Рябыкиным, Звягиным и Клутье. Вячеслав Козлов покинул клуб
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в тренерском штабе команды.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил новые соглашения с тренерами: Жак Клутье – на 2 года, Алдис Аболиньш, видеотренер – на 2 года, Дмитрий Рябыкин – на 1 год, Сергей Звягин, тренер вратарей – на 1 год. В свою очередь тренер Вячеслав Козлов покинул омскую команду.

Завершив карьеру игрока, Козлов начал работу помощником главного тренера московского «Спартака», выступающего в КХЛ. 10 октября 2016 года, после серии из четырёх поражений подряд, его контракт был расторгнут. 21 мая 2019 года Козлов вошёл в тренерский штаб «Авангарда», сменив на этому посту Майкла Пелино. До работы в омском клубе специалист возглавлял «Химик».

Тренер «Авангарда» Козлов: работать рядом с Хартли — это как пойти в аспирантуру
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020