«Авангард» продлил контракты с Рябыкиным, Звягиным и Клутье. Вячеслав Козлов покинул клуб

«Авангард» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в тренерском штабе команды.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил новые соглашения с тренерами: Жак Клутье – на 2 года, Алдис Аболиньш, видеотренер – на 2 года, Дмитрий Рябыкин – на 1 год, Сергей Звягин, тренер вратарей – на 1 год. В свою очередь тренер Вячеслав Козлов покинул омскую команду.

Завершив карьеру игрока, Козлов начал работу помощником главного тренера московского «Спартака», выступающего в КХЛ. 10 октября 2016 года, после серии из четырёх поражений подряд, его контракт был расторгнут. 21 мая 2019 года Козлов вошёл в тренерский штаб «Авангарда», сменив на этому посту Майкла Пелино. До работы в омском клубе специалист возглавлял «Химик».