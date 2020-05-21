«Авангард» продлил контракты с Рябыкиным, Звягиным и Клутье. Вячеслав Козлов покинул клуб
«Авангард» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в тренерском штабе команды.
Хоккейный клуб «Авангард» заключил новые соглашения с тренерами: Жак Клутье – на 2 года, Алдис Аболиньш, видеотренер – на 2 года, Дмитрий Рябыкин – на 1 год, Сергей Звягин, тренер вратарей – на 1 год. В свою очередь тренер Вячеслав Козлов покинул омскую команду.
Завершив карьеру игрока, Козлов начал работу помощником главного тренера московского «Спартака», выступающего в КХЛ. 10 октября 2016 года, после серии из четырёх поражений подряд, его контракт был расторгнут. 21 мая 2019 года Козлов вошёл в тренерский штаб «Авангарда», сменив на этому посту Майкла Пелино. До работы в омском клубе специалист возглавлял «Химик».
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