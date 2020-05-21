Экс-тренер «Автомобилиста» Константин Шафранов вошёл в тренерский штаб «Авангарда»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с тренером Константином Шафрановым, сообщается на официальном сайте омского клуба.

Последние два сезона Шафранов работал в «Автомобилисте», где отвечал за игру команды в большинстве. В сезоне-2018/2019 уральский клуб был лучшим в регулярном чемпионате по реализации большинства (28,7%), в сезоне-2019/2020 – четвёртым (21,4%).



«Очень приятно было получить приглашение от такого клуба, как «Авангард». Все знают, что это топ-команда, которая каждый год борется за Кубок Гагарина. В тренерском штабе клуба собраны опытные специалисты, побеждавшие в НХЛ, в Европе и в России. С Бобом Хартли мы уже созвонились, обсудили некоторые моменты. Буду отвечать за игру команды в большинстве, с нетерпением жду начала работы», — сказал Шафранов.