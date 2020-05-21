Игорь Ожиганов переподписал контракт со СКА, соглашение рассчитано на два сезона
Защитник Игорь Ожиганов переподписал контракт со СКА, сообщается в «инстаграме» хоккейного агентства Winners. Новое соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 27-летний Ожиганов в ходе сезона был обменян из «Ак Барса» в стан «армейского» клуба. В общей сложности российский защитник провёл 54 матча в регулярке, набрав 20 (3+17) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф отметился двумя передачами в четырёх матчах.
За карьеру в КХЛ Ожиганов также защищал цвета «Сибири» и ЦСКА. Всего на счету Игоря 430 матчей в лиге, в которых он забросил 39 шайб и сделал 90 результативных передач при полезности "+47" и 291 минуте штрафного времени.
Генменеджер «Ак Барса»: Ожиганов сможет показать все свои лучшие качества в СКА
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