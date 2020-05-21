«Авангард» заключил договор о сотрудничестве с новокузнецким «Металлургом»

Хоккейный клуб «Авангард» и хоккейный клуб «Металлург» (Новокузнецк) заключили договор о сотрудничестве, согласно которому «Авангард» сможет делегировать в «Кузню» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ, сообщается на официальном сайте омского клуба.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с «Металлургом». Для нас важно, чтобы наши молодые таланты развивались. Согласно нашей новой стратегии, молодёжь получит свой шанс в главной команде, но вместе с этим ребята должны получить игровой опыт в ВХЛ. В Новокузнецке у них для этого будут все возможности. Мы рассчитываем, что по маршруту из «Омских Ястребов» через «Металлург» в главную команду наши воспитанники будут двигаться постоянно.

Кроме того «Металлург» в ВХЛ решает серьёзные задачи, а значит, наши хоккеисты, многие из которых переросли уровень МХЛ, но ещё недостаточно опытны для КХЛ, смогут получить необходимый соревновательный опыт в конкурентной борьбе. Это будет взаимовыгодная работа: Грицюк, Чинахов, Мизюрин и другие помогут «Металлургу» и вместе с тем подготовятся к выступлению в КХЛ», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.