Губерниев: не представляю, как Мозякин будет жить на 50 млн рублей в год!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал введение в Континентальной хоккейной лиге жёсткого потолка зарплат со следующего сезона.
«Когда хоккеистам хотят снизить зарплату, я им даю совет: ребята, наверное, надо соглашаться. Мы не можем жить в отрыве от страны. Моя зарплата стала меньше. Всем трудно. В хоккее драматично закончился сезон. Его не доиграли. И мы знаем, какие зарплаты у наших прекрасных выдающихся мастеров хоккея. Думаю, в данной ситуации нужно соглашаться с менеджментом.
Посмотрите, что сейчас происходит с индивидуальными предпринимателями, с многодетными мамами, какие очереди виртуально выстраиваются за 10-тысячной компенсацией. Многим просто есть нечего. А тут хоккеисты… Надо делиться!
Сергей Мозякин имел, допустим, 120 миллионов рублей в год. И ему хотят сократить до 50 миллионов. Не представляю, как он будет жить на эти деньги! Ещё ведь и 13 процентов надо на налоги отдать. Тяжело будет Сергею… Прям как по Филатову: «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
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