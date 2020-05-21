Бэрри: кому, как не «Торонто», выстрелить после возобновления сезона

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Тайсон Бэрри рассказал о своём будущем, а также поделился мнением о возможном возобновлении регулярного чемпионата.
«Меня интересует команда, которой будет нужен такой хоккеист, как я. Это должен быть хороший клуб, двигающийся в правильном направлении. Думаю, что многие команды отвечают этим требованиям. Так что придется сесть, всё хорошо обдумать и решить, что важно для меня.
С учётом происходящего сейчас, конечно, не лучшее время для того, чтобы становиться свободным агентом. Я могу только готовиться к продолжению сезона, чтобы «Торонто Мэйпл Лифс» успешно выступил в плей-офф. За этим меня сюда взяли. Будет здорово, если у нас это получится. Надеюсь, что такой шанс у нас есть. Думаю, что мы никому не уступаем. Уровень мастерства в команде высокий, у нас много молодёжи. Кому, как не нам, выстрелить после всего этого», — приводит слова Бэрри пресс-служба НХЛ.
- 21 мая 2020
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