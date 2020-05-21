Холл: сейчас не лучшее время, чтобы становиться свободным агентом

Нападающий «Аризоны Койотс» Тейлор Холл рассказал о своём будущем в клубе. Этим летом 28-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом. По контракту его зарплата составляет $ 6 млн за сезон.
«Cейчас не лучшее время, чтобы становиться свободным агентом. Так много неопределённости в лиге… и в мире тоже. Но я не очень переживаю о выходе на рынок свободных агентов. Больше думаю о возвращении хоккея, о том, как нам попасть в плей-офф. Думаю, все хотят, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло», — приводит слова Холла пресс-служба НХЛ.
В «Аризону» он перешёл в ходе нынешнего регулярного чемпионата после обмена из «Нью-Джерси Дэвилз». В 35 матчах регулярки Национальной хоккейной лиги за «Койотс» набрал 27 (10+17) очков, а в общей сложности в этом сезоне на счету канадского форварда 52 (16+36) очка в 65 матчах.
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