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Чайка: надеюсь, Холл задержится в «Аризоне» надолго. Он — главная звезда каждого матча

Чайка: надеюсь, Холл задержится в «Аризоне» надолго. Он — главная звезда каждого матча
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба «Аризона Койотс» Джон Чайка рассказал, что хочет сохранить в команде нападающего Тейлора Холла.

«Это элитный хоккеист. Он — главная звезда почти каждого матча, если не каждого, потому что создаёт голевые моменты для себя и партнёров, бьётся до конца в каждом поединке. Отличное приобретение для нас, и мы, как уже говорилось, надеемся, что он задержится у нас надолго», — цитирует Чайку официальный сайт НХЛ.

Этим летом 28-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом. По контракту его зарплата составляет $ 6 млн за сезон.

В «Аризону» он перешёл в ходе нынешнего регулярного чемпионата после обмена из «Нью-Джерси Дэвилз». В 35 матчах регулярки Национальной хоккейной лиги за «Койотс» набрал 27 (10+17) очков, а в общей сложности в этом сезоне на счету канадского форварда 52 (16+36) очка в 65 матчах.

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